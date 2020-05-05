В Александровском саду Москвы проведут профилактику Вечного огня

https://static.news.ru/photo/55dc7000-8ee7-11ea-8967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Специалисты «Мосгаза» в преддверии Дня Победы проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы. Об этом сообщил вице-мэр города Пётр Бирюков.

Это очень ответственная работа, повышенной сложности. Поэтому к её проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы, — цитирует «Интерфакс» чиновника.

По его словам, профилактические работы состоятся 6 мая и займут около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трёх запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль.

Бирюков добавил, что во время профилактики священное пламя переносится на временную горелку специальным факелом, а после завершения работ его возвращают на место.

Впервые огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года. Вот уже 53 года он на боевом посту. Мемориал оснащён системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя, — пояснил заммэра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах лидера на 9 Мая. По его словам, глава государства намерен возложить цветы к Вечному огню и обратиться к россиянам, писал NEWS.ru.