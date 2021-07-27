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В Адлере произошла стрельба

14:41, 27 июля 2021
В Адлере произошла стрельба
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Жители Адлерского района Сочи рассказали о стрельбе на улице, по их словам, есть пострадавший. Об этом сообщает «КП-Краснодар».

Выстрелы были слышны на улице Тимашевской. По мнению местных жителей, стреляли из травматического пистолета, сообщает издание.

Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции, проводится проверка.

Ранее организатор наркoлаборатории открылстрельбу по полицейским в деревне Баландино Ленинградской области, когда те пришли к нему с обыском.

Сотрудникам полиции пришлось стрелять. Злоумышленник был обезврежен, получив ранение в ногу.

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