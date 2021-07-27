В Адлере произошла стрельба

После перенесённого коронавируса иммунитет держится полгода. Об этом для Вести FM сообщил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Через полгода падение иммунитета индивидуально, у каждого он снижается с разной скоростью. Считается, что через девять месяцев 25% людей уже потеряют этот иммунитет. Если не делать ревакцинацию, вероятность заболеть через...