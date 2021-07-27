В Адлере произошла стрельба

Жители Адлерского района Сочи рассказали о стрельбе на улице, по их словам, есть пострадавший. Об этом сообщает «КП-Краснодар».
Выстрелы были слышны на улице Тимашевской. По мнению местных жителей, стреляли из травматического пистолета,
Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции, проводится проверка.
Ранее организатор наркoлаборатории открылстрельбу по полицейским в деревне Баландино Ленинградской области, когда те пришли к нему с обыском.
Сотрудникам полиции пришлось стрелять. Злоумышленник был обезврежен, получив ранение в ногу.