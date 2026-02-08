Ужин за 15 минут: сочный минтай в сливочном соусе. Это блюдо — палочка выручалочка для каждого дня

Возьмите минтай и пару луковиц и приготовьте ужин, который почти готовится сам. Это гениально простое и невероятно нежное блюдо, где всего два основных ингредиента творят кулинарную магию томления под крышкой. Получается потрясающая вкуснятина: сочные, тающие во рту куски рыбы, пропитанные сладковатым соком карамелизованного лука, который создает иллюзию сливочного соуса, хотя в нем ни капли сливок.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг минтая (или хека, трески), 2–3 крупные луковицы, 4–5 ст. л. растительного масла, соль, перец, свежая зелень. Рыбу разморозьте, промокните, нарежьте на порционные куски и слегка посолите. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В сковороду с высокими бортами или сотейник налейте масло, разогрейте. Выложите лук ровным слоем, а поверх него — куски рыбы. Посолите, поперчите, плотно закройте крышкой. Готовьте на среднем огне ровно 10 минут, не поднимая крышку. Затем аккуратно переверните рыбу на другую сторону и готовьте еще 5 минут без крышки, чтобы испарилась лишняя влага. Подавайте сразу, обильно посыпав рубленой зеленью, с отварным картофелем, рисом или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.