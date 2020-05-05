Увольнения медиков Калининградской области объяснили в Лиге защиты врачей

https://static.news.ru/photo/067a663c-8e53-11ea-840e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики Калининградской области, отказавшиеся работать в условиях пандемии коронавируса, не заслуживают осуждения. О этом заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Регион столкнулся с нехваткой медперсонала после того, как почти 350 сотрудников, из которых около 100 врачей, оставили работу ещё до начала эпидемии. Гальперин считает, что с ними необходимо провести переговоры, чтобы узнать истинную причину их поступка.

У нас привыкли списывать все проблемы на тех, кто непосредственно работает с пациентами, а на самом деле они возникают из-за неправильной организации труда, — отметил общественник в интервью НСН.

Он добавил, что, возможно, медикам не обеспечили достойных условий работы.

Во многих регионах медперсонал привлекают к работе с эпидемией без должного оформления, могу только предположить, что здесь было то же самое. Ну, вот было постановление правительства об оплатах, основанное на выступлении президента, и мы очень часто видим ситуации, когда медработников оставляют без обещанных выплат, — указал Гальперин.

Общественник также проинформировал, что медики часто становятся источником заражения, когда работают без необходимых средств индивидуальной защиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил: студенты-медики не начнут работать с заражёнными коронавирусом, пока врачи «не зашьются». Министр добавил, что больницы начали делить врачей на изолированные друг от друга группы, чтобы исключить распространение вируса внутри коллективов. Коронавирусную инфекцию выявили у 93 медработников, 20 человек уже переболели и вернулись в больницы.