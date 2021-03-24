Уволенный после дела Голунова полковник сбежал из РФ

https://static.news.ru/photo/9b429818-8cac-11eb-833a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем против экс-полицейских, обвиняемых в задержании журналиста Ивана Голунова, уехал из России.

По словам источника в судебных кругах, мужчина не отвечает на звонки, которые связаны с вызовом в суд для допроса.

Предположительно, он покинул территорию РФ и находится за границей, — сообщил источник ТАСС.

20 ноября Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе Андрея Щирова, который был уволен с должности после данного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что Голунов опубликовал в Сети видео своего задержания, произошедшего в 2019 году. После этого ему вменяли хранение наркотиков.

Журналист-расследователь издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Он не признал свою вину. Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снято обвинение. Задержавшие его силовики были уволены. Против них было возбуждено уголовное дело. Оно засекречено. Его расследование продолжается.