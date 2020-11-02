Уволен сотрудник Генпрокуратуры, который расследовал гибель группы Дятлова

https://static.news.ru/photo/fcb94e26-1d2f-11eb-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместителя главы управления Генпрокуратуры по УрФО Андрея Курьякова уволили в связи с неполным служебным соответствием. Он занимался расследованием гибели группы Дятлова.

Эту информацию подтвердили журналистам E1.ru в пресс-службе окружного управления Генпрокуратуры.

Курьяков в июле заявил, что к гибели девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в горах Северного Урала в 1959 году привёл сход лавины. Таким образом, дело, породившее из-за отсутствия информации множество теорий, включая конспирологические, можно считать закрытым.

После этого он получил предупреждение, так как эти слова не были согласованы с Генеральной прокуратурой, писал NEWS.ru.