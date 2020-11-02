Уволен сотрудник Генпрокуратуры, который расследовал гибель группы Дятлова

Заместителя главы управления Генпрокуратуры по УрФО Андрея Курьякова уволили в связи с неполным служебным соответствием. Он занимался расследованием гибели группы Дятлова.
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Курьяков в июле заявил, что к гибели девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в горах Северного Урала в 1959 году привёл сход лавины. Таким образом, дело, породившее из-за отсутствия информации множество теорий, включая конспирологические, можно считать закрытым.
После этого он получил предупреждение, так как эти слова не были согласованы с Генеральной прокуратурой, писал NEWS.ru.