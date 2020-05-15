Уволен главврач, начисливший медикам надбавки в 27 рублей за работу с COVID

https://static.news.ru/photo/8a5a0560-96c9-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Козельске Калужской области уволили главврача межрайонной больницы за мизерные надбавки сотрудникам, работавшим с COVID-пациентами. Размер премии рассчитывался в зависимости от количества минут, которые медики проводили с такими больными. Так, некоторые из сотрудников получили за опасные выезды 27 рублей.

Об отставке главврача сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве заверили, что исполняющий его обязанности уже встретился с коллективом. В результате принято решение о том, чтобы в течение следующей недели предметно разобраться с каждым случаем и при обнаружении несоответствий произвести начисление надбавок, передаёт ТАСС.

Сотрудникам больницы, которые объективно не могут претендовать на стимулирующие выплаты, будет оказана помощь из иных источников в соответствии с их рабочей ситуацией, — добавили чиновники.

Несколькими часами ранее 15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил о недопустимости начислять медикам стимулирующие выплаты в зависимости от минут, поведённых с больным. Деньги должны перечисляться за факт работы с COVID, подчеркнул глава государства.

Подобные претензии были и у врачей скорой в Нижегородской области. 13 мая медики пришли к начальству узнать, почему им выплатили разные суммы надбавок. Некоторым — меньше тысячи рублей. Происходящее они записали на видео и выложили в соцсети. В правительстве региона поведение врачей назвали «провокацией» и «заказухой». Чиновники напомнили им, что суммы доплат зависят от того, какое время каждый сотрудник скорой помощи провёл с COVID-пациентами.

Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.