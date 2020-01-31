https://static.news.ru/photo/cce5e2d0-4428-11ea-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вводимые новым проектом КоАП в России увеличенные штрафы за превышение скорости, регулярные нарушения ПДД, отказ остановиться по требованию полиции и отказ пройти медосвидетельствование отражают позицию МВД и были предложены этим ведомством.

В главе 21... нового КоАП отражены предложения МВД России, направленные... на усиление ответственности за ряд административных правонарушений, связанных, в частности, с управлением транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента; превышением установленной скорости движения; нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении.