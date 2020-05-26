Утверждены рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах

https://static.news.ru/photo/36beca16-9f5d-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта.

Отмечается, что Министерство спорта России предложило на первом этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, разрешить индивидуальные занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. Кроме того, предложено открыть фитнес-центры для индивидуальных занятий населения.

Согласно принятым Роспотребнадзором рекомендациям, этим организациям разрешили работать только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. При этом тренажёры придётся расставлять на социально допустимом расстоянии. Бассейнам разрешили пускать одновременно столько человек, чтобы на каждого посетителя приходилось не меньше пяти квадратных метров площади зеркала воды.

Ведомство также дало рекомендации по регулярной уборке помещений с использованием дезинфицирующих средств и посоветовало проветривать их каждые два часа. Сами сотрудники фитнес-центров должны быть в масках и перчатках, их будут проверять на наличие температуры. Буфеты могут предлагать посетителям только бутилированную воду, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, находясь на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, стали проявлять больше интереса к домашним тренажёрам и товарам для фитнеса. Их популярность в онлайн-магазинах выросла более чем в два раза.