Россияне на самоизоляции начали скупать домашние тренажёры

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Россияне, находясь на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, стали проявлять больше интереса к домашним тренажёрам и товарам для фитнеса. Их популярность в онлайн-магазинах выросла более чем в два раза.

В лидере этого неформального рейтинга — беговые дорожки. В апреле ими интересовались в шесть раз чаще, чем в марте, передаёт ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс.Маркета». Присматриваются домоседы к велотренажёрам, в том числе к портативным моделям. Востребованы и степперы, самой популярной стала модель с поручнями, которая имитирует скандинавскую ходьбу.

Среди товаров для фитнеса самоизолировавшиеся россияне выбирают эспандеры и кистевые тренажеры и фитболы.

При этом интерес к гаджетам, таким как пульсометры и шагомеры, практически не изменился. Это может быть связано со снижением количества тренировок на улице, полагают исследователи рынка.

Ранее, как писал NEWS.ru, американская певица Бритни Спирс рассказала, что сожгла свой домашний тренажёрный зал. Причиной стало неаккуратное обращение со свечами. Уцелели только два тренажёра.