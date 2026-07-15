Утренние бутеры еще не были вкуснее! Делаю для них летнюю ягодную намазку — про колбасу никто и не вспоминает

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Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Я люблю, чтобы джем стоял колом, а не тек по тарелке. Этот рецепт из черной смородины — то что надо. Без лишних добавок.

Ингредиенты

Черная смородина — 1 кг, сахар-песок — 1 кг, лимонный сок — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала перебираю смородину, мою в холодной воде и откидываю на дуршлаг. Ягоды высыпаю в широкую кастрюлю, пробиваю блендером до пюре (можно просто раздавить толкушкой, но я люблю гладкую текстуру). Засыпаю сахаром, перемешиваю и оставляю на час.

Ставлю кастрюлю на слабый огонь, довожу до кипения и варю 20 минут, снимая пену. Вливаю лимонный сок, варю еще 5 минут. Проверяю готовность: капля на холодном блюдце не должна растекаться. Сразу разливаю по стерилизованным банкам, закручиваю крышки и переворачиваю. Остывает вверх дном — так надежнее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Варю по бабушкиному принципу — только ягода, сахар и сок лимона. Результат превзошел ожидания: на блинчиках конфитюр не течет, а вкус яркий, с кислинкой, без приторности.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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