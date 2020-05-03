Уткин о Соловьёве: «Я дал отпор негодяю, он визжал от боли»

Спортивный комментатор Василий Уткин больше не будет продолжать спор с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Публичный конфликт между двумя журналистами начался после высказываний Уткина относительно действий российских властей. Уже несколько недель оппоненты обмениваются различными оскорблениями в адрес друг друга. Ранее Соловьёв угрожал расправиться с блогером.
Я с трудом представляю себе обстоятельства, при которых я буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьёвым. Мне надоело, история закончена. Я дал отпор негодяю, он визжал от боли, чему я очень рад, — заявил блогер в ролике на своём YouTube-канале.
Сейчас он хочет заняться продвижением своих видео, а не обменом эпитетами с журналистом.
Как писал NEWS.ru, российский теннисист Марат Сафин поделился своим мнением относительно конфликта спортивного комментатора Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен