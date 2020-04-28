Марат Сафин прокомментировал конфликт между Уткиным и Соловьёвым

https://static.news.ru/photo/ac453264-88da-11ea-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: flymonkeyrus/instagram.com

Российский теннисист Марат Сафин поделился своим мнением относительно конфликта спортивного комментатора Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.

Экс-первая ракетка мира считает, что оба участника скандала попали под негативное влияние карантина. Во время прямого эфира в Instagram продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки Сафин понадеялся на мирное разрешение ситуации.

Не знаю, кого как карантин доведет. Люди языком болтают, а закончится мордобоем? Два человека в разговорном жанре работают, а не могут выяснить отношения. Надеюсь, все успокоятся и выживут. Карантин всех поддавливает, — сказал теннисист.

Как писал NEWS.ru ранее, спортивный комментатор Василий Уткин высказался по поводу угроз в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва. По его словам, особенно смешным выглядит «желание подраться с кем-либо у человека, который везде ходит с двумя фэсэошниками».