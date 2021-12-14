Ускользай и властвуй: что известно сейчас об опасности «Омикрона»

Оптимистичные утверждения о лёгком течении болезни у заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», которые озвучил и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вызывают сомнения у исследователей в разных странах мира, в том числе и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вирусологи, генетики, инфекционисты и аналитики данных склоняются к тому, что распространение нового варианта SARS-CoV-2 приведёт не только к росту новых заражений, но и увеличению госпитализаций. Под удар в первую очередь попадут непривитые и ранее не переболевшие граждане, и ранее являвшиеся главной мишенью тяжёлой формы COVID-19. Кроме того, опасение вызывает способность нового штамма ускользать от иммунной защиты у людей, прошедших даже полную вакцинацию. Однако, по мнению специалистов, это не отменяет того факта, что именно иммунизация остаётся главной гарантией если не от заражения, то попадания в реанимацию. Кроме того, особую важность обретают и другие способы защиты, вроде ношения респираторов и дистанцирования. NEWS.ru узнал новые данные про расползающийся по миру «Омикрон» и какие прогнозы делают учёные относительно его «поведения».

Нездоровый оптимизм

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты, заразившиеся вариантом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» (по состоянию на 13 декабря, в России таких было 16 человек), переносят болезнь либо с незначительными симптомами, либо без них. Чиновник сообщил, что у многих заболевших «уже есть иммунитет к штамму коронавируса», поэтому инфекция у них проявляется «либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями».

На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию, — заверил министр.

Михаил Мурашко Alexander Kulebyakin/Global Look Press

При этом, в ВОЗ не столь оптимистичны и более сдержаны относительно проявления «южноафриканского» варианта коронавируса. Согласно прогнозам международной организации, по мере увеличения числа случаев заражения новым штаммом во всём мире ожидается появление информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей. Более подробные данные о тяжести симптомов «омикрона» могут появиться в ближайшие недели.

Многие страны всё ещё не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно, — приводит заявление ВОЗ РИА Новости.

Всего по данным организации штамм «Омикрон» официально подтверждён в 63 странах. Наиболее тревожная ситуация зафиксирована в ЮАР, где рост заболеваемости оценивали в 25% в день, что сопоставимо с первой волной COVID-19, когда человечество только столкнулось с новым вирусом и не имело к нему иммунитета. По информации Национального института инфекционных болезней ЮАР, в последнюю неделю рост заболеваемости достиг 62%, причём почти каждый третий ПЦР-тест был положительным. Число госпитализаций за эти дни выросло вдвое, а за две недели — в девять раз, причём в стационары попадают молодые пациенты и даже дети. На этом фоне, смертность от COVID-19 за семь дней выросла на 79%.

Как проявляет себя «Омикрон» в других африканских странах, выяснить сложно в силу бедности многих государств континента, граничащей в отдельных регионах с гуманитарной катастрофой, сопряжённой с крайне низким уровнем системы здравоохранения, отсутствием вирусологических служб и, как следствие, наблюдений за развитием пандемии.

Аналитик данных Александр Драган приводит в своём Telegram-канале график выявленных случаев, госпитализаций и смертности от COVID-19 в южноафриканской провинции Гаутенг, которая первой столкнулась с вспышкой «Омикрона». По его мнению, расхождение показателей ничего не говорит о свойствах нового штамма, но и не означает, что коронавирус ослабел. Однако, это, по мнению эксперта, «первое относительно надёжное указание на то, что перенесённая ранее инфекция даёт защиту против тяжёлого течения и смерти от „Омикрона“ (с некоторыми оговорками)».

t.me/dragan_covid

Бродит по Европе

На Западе наиболее агрессивно «Омикрон» проявил себя в Великобритании, где по состоянию на 13 декабря было зарегистрировано 4713 случаев заражения, а также зафиксирована первая смерть пациента, заразившегося новым штаммом, грозящим уже в ближайшие дни стать доминирующим в Лондоне. Следом идёт Дания с 2276 случаями заражения по состоянию на 13 декабря и Норвегия с 958 пациентами, где новый вариант стал активно распространяться после рождественского корпоратива, один из участников которого приехал из ЮАР.

Генетик из США Дмитрий Прусс, проанализировав отчёт датских исследователей о проявлениях «Омикрона», предположил, что этот штамм может быть хуже «Дельты»:

Теперь можно продолжать надеяться, что длительных госпитализаций и по крайней мере самых тяжёлых случаев с интенсивной терапией и смертями будет меньше. Пока известно, что за последние три недели, одинаковый процент заразившихся «Омикроном» и «Дельтой» попадал в больницы, а между тем доля пожилых, наиболее подверженных госпитализации больных у «Омикрона» была вдвое меньше. Дальнейшие прогнозы будут зависеть от подробностей о возрастном составе и вакцинационном статусе госпитализированных. Пока представляется, что многие из них — моложе и с более благоприятным исходом, так как несколько более половины госпитализированных уже выписаны из больниц. В датском отчёте также важные подробности об эффективности вакцин. 9% заразившихся «Омикроном» и 4% заразившихся «Дельтой» были ревакцинированы, что даёт грубую (без учёта возраста) оценку эффективности в примерно 50% и примерно 80%, соответственно, по сравнению со средним датчанином (то есть вакцинированным, но только двумя дозами). Эффективность двух доз при этом для «Дельты» остаётся довольно высокой, а для «Омикрона» — увы. Дмитрий Прусс генетик генетик

Gianni Schicchi/XinHua/Global Look Press

Учёный добавил, что за предыдущие сутки в Дании зарегистрировано около тысячи новых заражений «Омикроном», что «очень много» для страны где ежедневно COVID-19 в целом выявляют у «шести-семи тысяч», а «лаборатории не успевают сделать анализ вовремя, поэтому данные отстают уже на шесть дней».

Можно предположить, что сейчас у них около трёх-четырёх тысяч заражений в сутки, и что внезапное ускорение волны заболеваемости на этой неделе связано с тем, что «Омикрон» идёт на разгон, а «Дельта» реально не замедляется, — резюмировал Прусс.

В свою очередь Александр Драган обратил внимание на отчёт Норвежского института общественного здравоохранения (NIPH). Из этого документа следует, что число выявленных случаев заражений «Омикроном» быстро растёт, что приводит к росту госпитализаций. К тому же медучреждения и дома престарелых испытывают постоянно растущую нагрузку из-за увеличения числа пациентов и болезней персонала.

До прошлой недели большинство случаев было связано с завозами из других стран и отдельными крупными вспышками. Теперь идёт внутреннее распространение, а некоторые зарегистрированные случаи относятся уже к третьему или четвёртому звену цепочек заражения на основе известных вспышек. Предварительные оценки показывают, что в Норвегии «Омикрон» растёт так же быстро, как в Дании, Великобритании и других странах. Время удвоения «Омикрона» — от двух до трёх дней (но возможны искажения, связанные с отбором проб и с относительно небольшим количеством подтверждённых случаев). Если такой рост сохранится, то уже между 18 и 23 декабря на «Омикрон» будет приходиться более 50% случаев заражения. Надёжные прогнозы сейчас невозможны, поскольку есть большая неопределённость относительно наиболее важных свойств «Омикрона»: тяжести его течения и эффективности вакцин против тяжёлого течения. Но возможно моделирование. Если строить упрощённую модель, в которой предполагается, что «Омикрон» так же серьёзен и летален, как и исходный коронавирус, а вакцин обеспечивают высокую защиту от тяжёлого течения (85% против госпитализации), то через три недели можно ожидать от 20 до 100 госпитализаций в сутки. Это в дополнение к 25-85 ежедневным госпитализациям, вызванным «Дельтой». Для сравнения: сейчас в Норвегии госпитализируют по 200 человек в неделю. Александр Драган аналитик данных аналитик данных

Исследователь подчёркивает, что даже если бы «Омикрон» вызывал более лёгкое течение болезни, его стремительное распространение привело бы к большему числу госпитализаций, чем сегодня. Поэтому возникла «острая необходимость обуздать эпидемию и принять серьёзные меры», во избежание серьёзных последствий. И власти скандинавского государства вводят запреты продажу алкоголя в ресторанах и кафе, возвращают обязательное ношение масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанцию, а также ограничивают число участников мероприятий.

Li Ying/XinHua/Global Look Press

В Великобритании заболеваемость почти достигла пикового уровня января, в связи с чем там впервые с мая повысили уровень эпидемиологической угрозы до четвёртого уровня из пяти возможных, а также организуют дополнительные ограничения — обязательное ношение масок в большинстве общественных заведений и проход на публичные мероприятия только по карте NHS Covid Pass (аналог российского QR-кода — карта с подтверждением о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста), также людей просят по возможности трудиться в удалённом формате.

Даже высокая и продолжительная «Дельта»-волна [в Великобритании] не помешала ослаблять ограничения, — обращает внимание Драган.

Между тем Минздрав Соединённого королевства фиксирует госпитализации пациентов с «Омикроном» и не исключает их быстрого роста. По словам советницы главы ведомства Сьюзан Хопкинс, в больницах выявляют «Омикрон» у «всё большего числа людей, которые обращаются в отделения неотложной помощи». Она не исключает, что даже если новый вариант SARS-CoV-2 «окажется вдвое мягче», чем «Дельта», придётся столкнуться «с очень большим числом госпитализаций и потенциальных смертей».

Верхушка айсберга

Как предполагает Александр Драган, Россия уже стала своего рода «экспортёром» нового штамма SARS-CoV-2, напомнив, что 27 ноября вариант коронавируса обнаружили у прилетевшего из нашей страны в Южной Корее, а до этого находили «у прилетевших из ЮАР, Нигерии (от индексного случая заразилось уже 60 человек), Мозамбика, Эфиопии, ДР Конго и Великобритании».

Похоже, это верхушка айсберга, и «Омикрон», по моим оценкам, распространяется у нас по меньшей мере две-три недели, — полагает Драган.

Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Как пишет в своём Telegram-канале «Безвольные каменщики» биолог и научный журналист Ирина Якутенко, на основе имеющейся статистики можно сделать предположение, что «Омикрон» не сильно уступает «Дельте» по скорости распространения. На основе первых исследований она отмечает, что «Омикрон» пробивает защиту после всех вакцин, в том числе, после бустера. Но уход от антител не означает, что вакцины будут намного хуже предотвращать тяжёлое течение COVID-19 при заражении новым вариантом коронавируса. Антитела, как подчёркивает эксперт, представляют собой только первый бастион иммунной защиты и их роль — предотвратить заражение клеток. Но если оно уже произошло, в дело вступают Т-клетки, задача которых — уничтожить всё, что инфицировано.

Вакцины и перенесённая болезнь стимулируют образование не только антител, но и Т-клеток, причём эта ветвь иммунитета более устойчива к мутациям, — подчёркивает Якутенко.

Ссылаясь на имеющуюся статистику, она констатирует, что даже после прихода «Дельты» примерно 90% вакцинированных не сталкиваются с тяжёлым течением COVID-19, хотя защита от заражения и упала. По сравнению с предыдущими вариантами SARS-CoV-2, последовательности спайк-белка, которые узнаются Т-клетками, у штаммов «Альфа» и «Дельта» изменялись примерно на 10%. А в случае с «Омикроном» возможные изменения оцениваются в 20-30%. То есть, делает вывод Якутенко, можно ожидать, что Т-клетки, выработанные против предыдущих вариантов коронавируса сохранят неплохую активность и в отношении «Омикрона».

Что касается взаимодействия вакцин с «Омикроном», то глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заверял, что на их исследование может понадобиться не менее трёх недель:

Я думаю, что это предварительно займёт до трёх недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей для того, чтобы понять, посмотреть разные титры [антител], посмотреть особенности поведения вируса на культуре клеток, как он себя будет вести, — пояснил Мурашко.

В свою очередь, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пообещал на следующей неделе представить первые данные об эффективности вакцины «Спутник V» к штамму «Омикрон».

По данным недавних исследований Pfizer снижение нейтрализующей активности для двух доз в случае с «Омикроном» составило 25 раз, хотя предыдущие исследования в ЮАР и Германии говорили о сорокакратном снижении, а бустер восстанавливает защиту полностью. Как предполагает Ирина Якутенко, ревакцинация в режиме «лайт» имеет кратковременный эффект и для полноценной защиты от заражения потребуются новые вакцины.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Однако, как отмечает Александр Драган, помимо вакцинации в случае с «Омикроном» намного более актуальным, чем при предыдущих штаммах, является соблюдение дистанции между людьми, отказ от массовых встреч, а также ношение респираторов. Это предусматривает введение различных санитарных ограничений, что и делают страны Запада. Особенно актуально это в период рождественских и новогодних корпоративов, которые, как показал опыт Норвегии, могут стать одним из «портов» для нового штамма.