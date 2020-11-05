Ушёл из жизни разведчик-нелегал Юрий Шевченко

https://static.news.ru/photo/7bb674fc-200e-11eb-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шевченко Фото: svr.gov.ru

Выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, умевший добывать данные, исключительно важные для обеспечения безопасности и национальных интересов Советского Союза и РФ, ушёл из жизни 6 ноября 2020 года. Ему был 81 год.

Сегодня, в 0 часов 40 минут, остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко, — цитирует РИА Новости сообщение Службы внешней разведки РФ.

Личность покойного СВР решила рассекретить только в январе 2020 года. По данным ведомства, он с 1969-го постоянно выезжал в командировки за границу для выполнения разведывательных задач, работал с важными источниками информации, принимал участие в вербовке объектов разведывательного интереса, находил ценные данные по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «cosmic». В мае 2017 года глава РФ Владимир Путин закрытым распоряжением присвоил Шевченко звание Героя России.

Накануне директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США одной из сильнейших спецслужб мира. По его словам, американским разведывательным службам удалось занять лидирующие позиции в мире. По словам Нарышкина, для сотрудников СВР коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами. Нарышкин при этом подчеркнул, что соперничество не мешает российским и американским спецслужбам обмениваться информацией. Главным образом партнёрство касается борьбы с международным терроризмом.

Как передавал NEWS.ru, Нарышкин заявил, что внешние силы пытаются путём провокаций навредить сотрудничеству России и Китая. В использовании таких практик замечен американский Госдепартамент, согласно данным директора СВР. Нарышкин также указал, что Запад также старается внести разлад в работу таких организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).