Ушёл из жизни директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

https://static.news.ru/photo/967c2766-1e95-11eb-92ae-fa163e074e61_660.jpg Михаил Панасюк Фото: msu_official/vk.com

Глава НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Михаил Панасюк умер 3 ноября в возрасте 75 лет, передаёт пресс-служба учебного заведения.

Научные интересы исследователя были связаны с физикой космоса: изучением космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью опытов на Земле и в космосе, говорится в сообщении на сайте вуза.

Благодаря его экспериментам удалось добиться фундаментальных научных результатов: доказать реальность резонансного ускорения ионов в радиационных поясах нашей планеты под влиянием квазипериодических флуктуаций магнитного поля, определить роль радиальной диффузии частиц радиационных поясов при воздействии флуктуаций электростатического и магнитных полей.

Приоритеты в данной сфере признали зарубежные специалисты. Кроме того, Панасюк руководил четырьмя международными проектами (ATIC) на высотных аэростатах в Антарктике по изучению космических лучей в малоизученном интервале энергий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночь на 4 ноября в Литве скончался знаменитый композитор театра и кино Фаустас Латенас. Ему было 64 года.

Фаустас Латенас работал до последнего. Отмечается, что недавно он завершил работу над музыкальными темами для будущей премьеры «Ромула Великого», а также готовил материал для «Войны и мира».