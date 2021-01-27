Уроженца Чечни задержали за драку с силовиками

https://static.news.ru/photo/701be836-6143-11eb-a989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Псковской области задержан пятый подозреваемый в рамках уголовных дел, возбуждённых СКР в связи с нападениями на силовиков в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

Речь идёт об уроженце Чечни Сайд-Мухаммаде Джумаеве, участвовавшем в столкновении с омоновцами. В настоящее время он находится на пути в столичный главк СКР, где будет допрошен. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

23 января в ряде российских городов прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

СКР возбудил 20 уголовных дел после незаконных акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее NEWS.ru писал, что суд не стал отправлять под арест Александра Мучаева, наехавшего на полицейского во время протестной акции. Сотрудник МВД пытался остановить машину Мучаева, в которой находились участница группы Pussy Riot и муниципальный депутат Людмила Штейн. Мужчина признал свою вину, и суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.