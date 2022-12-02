Уровень тревожности россиян вырос второй раз за месяц ФОМ: уровень тревожности у россиян растет с 13 ноября

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Тревожность россиян выросла второй раз за месяц, следует из исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В период с 25 по 27 ноября тревожное настроение у себя, родных и коллег отметили 59% россиян. С 20 ноября этот показатель вырос на 3%, а с 13 ноября — на 10%.

Самый резкий рост тревожности в 2022 году зафиксировали после объявления частичной мобилизации в России. 25 сентября показатель подскочил с 35% до 69%. Максимального уровня тревожность достигла с 30 сентября по 2 октября, когда доля людей с таким настроением составила 70%.

Самой обсуждаемой темой среди опрошенных по-прежнему остается специальная военная операция на Украине, за прошедшую неделю доля заинтересованных составила 39%. В гораздо меньшей степени россиян заинтересовали чемпионат мира по футболу (2%) и завершение частичной мобилизации (1%).

Опрос проводился среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов ранее обратил внимание, что люди часто не доверяют официальной информации о военной операции на Украине. Он прогнозирует «усиление запроса на честность» и на «деидеологизированную информацию о СВО».