Уролог рассказал о влиянии позднего отцовства на здоровье будущего ребенка Уролог Аполихин связал позднее отцовство с высокой вероятностью тяжелых болезней у ребенка

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Риск рождения ребенка с серьезными патологиями вырастает пропорционально возрасту его отца, рассказал в беседе с aif.ru главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина профессор Олег Аполихин. По его словам, несмотря на то что у мужчин способность к зачатию сохраняется вплоть до старости, становиться отцом лучше в более молодом возрасте.

Как отметил ученый, с возрастом при сперматогенезе увеличивается число мутаций. Поэтому у пожилых мужчин вырастает вероятность зачатия ребенка с редкими тяжелыми заболеваниями. Так, шанс зачать больного ребенка у мужчин старше 50 лет вдвое выше, чем у мужчин 25–29 лет. Позднее отцовство также может стать причиной психических заболеваний и возникновения злокачественных образований у детей.

Кроме того, по словам главного специалиста по медицинской генетике Минздрава РФ академика РАН Сергея Куцева, у зрелых отцов увеличивается риск рождения ребенка с такими моногенными патологиями, как муковисцидоз и фенилкетонурия.

Также на здоровье ребенка влияют вредные привычки отца. Например, согласно результатам исследований, отцовское курение является фактором риска астмы у ребенка.

Ранее онколог Павел Копосов назвал BRCA1 и BRCA2 генетическими мутациями, которые повышают риск возникновения и развития онкологических заболеваний.