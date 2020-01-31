https://static.news.ru/photo/584178b0-43e5-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Элджей Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в именной программе заступился за рэпера Элджея (Алексей Узенюк), концерт которого отменили в Челябинске. Он отметил, что мероприятие не состоится после того, как местный депутат Андрей Зеленин потратил очень много бумаги на запросы во всевозможные инстанции.

Ургант уточнил, что требования о проверке на предмет пропаганды наркотиков и разврата ушли в региональную прокуратуру, МВД, министерство культуры, управление Роскомнадзора, а концерт отменили даже до начала проверок.

Я предлагаю создать Всероссийский комитет по разврату и наркотикам. Комитет по разврату готов — вот, пожалуйста — «Дом-2», а комитет по наркотикам весь арестовали по «делу Голунова», — заявил ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Также Ургант отметил, что в репертуаре Элджея присутствуют песни, позволяющие школьникам «подтянуть знания». В качестве примера он назвал песню «Я хочу тебя на 360».

На дискотеке школьники и потанцевали, и геометрию подтянули, — пошутил Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что православная организация «Сорок сороков» приняла извинения телеведущего Ивана Урганта. В организации отметили, что конфликт будет полностью исчерпан, когда Первый канал удалит рождественский выпуск «Вечернего Урганта» с сайта и связанных ресурсов. Нельзя «одной рукой приносить извинения», а другой распространять кощунственный контент, считают активисты.