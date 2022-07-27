Урбанист предсказала превращение российских городов в мегаагломерации Урбанист Мальцева предсказала превращение российских городов в мегаагломерации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу XXI столетия российские города перестанут существовать в привычном для россиян понимании этого слова, они превратятся в мегаагломерации, оптимизированные для максимально комфортной и безопасной жизни граждан, считает урбанист, руководитель проектной группы Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Виктория Мальцева. В беседе с Lenta.ru она отметила, что такой сценарий возможен при условии значительного увеличения численности населения России.

Если у нас плотность населения станет огромной, значительно больше, чем сейчас, то у нас будут формироваться мегаагломерации, когда город перестанет быть городом в классическом понимании. Будет сплошная оптимизированная высокоэтажная территория, — предрекла Мальцева.

Она также предположила, что по мере изменения городов поменяется и общественный транспорт. Урбанист напомнила, что у человека может занять примерно два часа дорога из одного конца Москвы в другой. Когда появятся мегаагломерации, считает Мальцева, в городах начнут ходить сверхскоростные поезда для более удобного перемещения в городской среде.

Например, сейчас для того, чтобы из одного конца Москвы доехать до другого, нужно потратить полтора, а иногда и два часа, и даже на машине. Если у нас такие мегаагломерации возникнут, то появятся скоростные поезда, которые смогут за это же время вас доставлять из одной агломерации в другую, — резюмировала урбанист.

Ранее блогер-урбанист Илья Варламов заявил, что представленный мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко футуристичный образ города 2070 года выглядит «позорно». По его мнению, таким Нижневартовск представляли 100 лет назад.