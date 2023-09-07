Управляющие компании смогут хранить персональные данные россиян в МФЦ МФЦ с 2024 года смогут работать с данными россиян вместо управляющих компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта 2024 года управляющие компании смогут передавать работу с персональными данными россиян многофункциональным центрам (МФЦ) или частным компаниям, которые специализируются на сфере информационной безопасности. Директор ассоциации «Некоммерческое партнерство „Национальный жилищный конгресс“» Татьяна Вепрецкая объяснила «Парламентской газете», что профессиональным компаниям будет проще защитить данные жильцов многоквартирных домов от хакерских взломов.

Чтобы не нести ответственность за такие хакерские взломы, лучше возложить ответственность на профессиональных держателей персональных данных — на государственных или еще каких-то лиц, которые справятся с этой задачей, — пояснила Вепрецкая.

Эксперт отметила, что раньше передача функций не была прописана в ГОСТе. Новый подход при этом будет выгоден управляющим компаниям, которые смогут сконцентрироваться на своих узкопрофильных задачах. Вепрецкая подчеркнула, что сведения, влияющие на критические системы, и персональные данные должны храниться особым образом, который не могут обеспечить частные фирмы, не специализирующиеся на этом.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее напомнил, что россияне могут обратиться с жалобой, если недовольны работой управляющей компании. По его словам, в первую очередь стоит обратиться в аварийно-диспетчерскую службу — там должны устранить проблему.