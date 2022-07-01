Universal Pictures закроет российский офис

Фото: Sheldon Cooper/Global Look Press

Universal Pictures закроет российский офис, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в Telegram-канале. В письме, которое компания ранее отправила ряду кинотеатров, отмечается, что она свернет операции в России в течение нескольких месяцев.

Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании, — указано в сообщении.

Ранее The Walt Disney Company заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. Это решение затронет весь бизнес, включая лицензирование контента и продукции, круизную линию, а также работу журнала National Geographic.

Также стало известно, что киностудия Disney полностью приоcтановила прокат своих картин в кинотеатрах России. Запрет на покaз затронул не только зарубежные проекты студии, но и российские релизы вроде «Мистера Нокаутa». Кроме того, компания заморозила лицензирование проектов для видеосервисов.