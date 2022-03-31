Disney полностью приостановит прокат фильмов в России с 7 апреля

Киностудия Disney с 7 апреля полностью приоcтановит прокат своих картин в кинотеатрах России. Информация появилась в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика». Запрет на покaз затронет не только зарубежные проекты студии, например, «Смерть на Ниле», но и российские релизы вроде «Мистера Нокаутa».

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых кинолент в России и «заморозила» лицензирование проектов для видеосервисов. При этом голливудские релизы, успевшие до этого выйти в российский прокат, оставались в репертуаре кинотеатров РФ, — говоритcя в сообщении.

Ранее крупнейшие западные киностудии Sony, Walt Disney и Warner Bros. приняли решение о приостановке выхода своих фильмов в российский прокат. В частности, показ новой части «Бэтмена» был отменён за день до официальной премьеры. Все три киногиганта объяснили свой поступок несогласием с военной операцией РФ на Украине.

Юрист по авторским правам Алексей Сорочихин ранее сообщил, что западные правообладатели кинокартин и музыкальных произведений могут не продлить истекающие договоры с российскими онлайн-платформами. Те из них, что заключались до ухода западных студий с российского рынка, должны действовать — таковы нормы международного права.