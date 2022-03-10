Компания Disney приостановила работу в РФ

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Советский и российский режиссёр Владимир Бортко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории страны. По его словам, Москва могла бы поступить точно также, но в этом нет смысла, так как россияне предпочитают действовать иначе. «Мы отвечаем по-другому. Мы отвечаем штурмом того, что мы сейчас там штурмуем...», подчеркнул собеседник.

Ответить адекватно можем. Мы отвечаем силой двух фронтов и всей нашей армии, которая находится там. Я думаю, что ответ будет быстрый и решительный, — отметил Бортко. Ранее пресс-секретарь президента России...