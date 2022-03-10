Компания Disney приостановила работу в РФ

Компания Disney заявила о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. Решение затронет весь бизнес компании, говорится в сообщении The Walt Disney Company.
Некоторые виды деятельности будут приостановлены незамедлительно, — отмечается в сообщении.
Компания на прошлой неделе лишь приостановила выход новинок в кинотеатрах РФ. Новое решение коснётся лицензирования контента и продукции, круизной линии, работы журнала National Geographic.
Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и [работы] линейных каналов, — пояснили в компании.
При этом в Disney пообещали сохранить работу для сотрудников из России.
Ранее стало известно, что медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар. Он добавил, что в компании будут следить за развитием ситуации.