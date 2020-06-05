Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни. Об этом сообщил её муж, телеведущий на канале НТВ Андрей Норкин.
Он был и её коллегой на радио, вместе они вели программу «Простыми словами».
Прощание состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино,
Профессиональную деятельность Юлия Норкина начала в 1992 году на «Радио 101». Там будущие супруги и познакомились.
Годом ранее, как писал NEWS.ru, Андрей Норкин внезапно покинул студию НТВ прямо во время эфира своего ток-шоу «Место встречи». Он внезапно почувствовал себя плохо. С тех пор его соведущим стал молодой коллега Иван Трушкин, который заменял старшего товарища, пока тот лежал в больнице.
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