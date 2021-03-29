Умерла главный редактор «Мурзилки» Татьяна Андросенко

https://static.news.ru/photo/e1a8b4ac-909b-11eb-8fc5-96000091f725_660.jpg Татьяна Андросенко Фото: Wikimedia

Главный редактор «Мурзилки» Татьяна Андросенко умерла после тяжёлой болезни. Ей было 74 года.

29 марта, после тяжёлой болезни, на 75-м году жизни скончалась... Татьяна Филипповна Андросенко, — сообщает сайт «Мурзилки».

Издание назвало смерть Андросенко большой утратой для всего литературного сообщества. «Светлая память о ней сохранится во многих сердцах», добавили в газете.

Татьяна Андросенко родилась 2 апреля 1946 года. С 1985 года руководила редакцией журнала «Мурзилка». Носила звания заслуженного работника культуры и почётного работника общего образования. Была членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, кавалером ордена Почёта.

Ранее сообщалось, что звезда советского фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания ушла из жизни в возрасте 71 года. В фильме она исполнила роль королевы, передаёт петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева, где актриса прослужила почти 50 лет.

Среди самых заметных работ Жвании — спектакли «Наш цирк», «Наш, только наш», «Наш Чуковский», «Конёк-Горбунок», «Открытый урок», «Месс-Менд» (мисс Ортон), «Свои люди — сочтёмся» (Липочка), «Борис Годунов» (Марина Мнишек) и другие, сообщал NEWS.ru.