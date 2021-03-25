Ушла из жизни актриса Лиана Жвания

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Звезда советского фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания ушла из жизни в возрасте 71 года. В фильме она исполнила роль королевы, передаёт петербургский ТЮЗ имени А. А. Брянцева, где актриса прослужила почти 50 лет. Дата и место прощания с объявят позже.

25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания <...> Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы, — говорится на сайте учреждения.

Среди самых заметных работ Жвании — спектакли «Наш цирк», «Наш, только наш», «Наш Чуковский», «Конёк-Горбунок», «Открытый урок», «Месс-Менд» (Мисс Ортон), «Свои люди — сочтемся» (Липочка), «Борис Годунов» (Марина Мнишек) и другие.

Накануне голливудский актёр, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал умер в США на 88-м году жизни. О смерти артиста рассказала его супруга Сони.

Джордж Сигал родился в предместье Нью-Йорка в семье иммигрантов из России. Стал популярным артистом, исполнив роль в романтической комедии «С шиком» (1973). За неё Сигал получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр». Также он номинировался на премии «Оскар» и BAFTA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Питер Марк Ричман ушёл из жизни в возрасте 93 лет. Он скончался в своём доме в Вудленд-Хиллз. Несмотря на фармацевтическое образование, Ричман выбрал актёрское поприще. Он стал известен широкой публике благодаря ролям в таких фильмах, как «Чёрная орхидея», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и многих других.