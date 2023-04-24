Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса» Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса» Мария Кинчева-Панфилова

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев

Дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Мария Кинчева-Панфилова скончалась в возрасте 36 лет, сообщает KP.RU. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Дочь Константина Кинчева отпевали в московском храме Трех Святителей на Кулишках. У женщины остался 12-летний сын Лука.

Кинчева-Панфилова была приемной дочерью культового рокера. В браке со второй женой Александрой музыкант удочерил девочку и воспитывал как родную, дав свою фамилию. В отличие от второй дочери рокера Веры Кинчева-Панфилова получила театроведческое образование в ГИТИС и работала исполнительным продюсером.

Как сообщает «Экспресс газета», смерть женщины стала потрясением для Кинчевых. Близкие знали Кинчеву-Панфилову как очень верующего человека, который не злоупотреблял алкоголем или наркотиками.

Ранее в возрасте 77 лет умер народный артист РФ, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров.