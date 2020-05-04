Умер заразившийся коронавирусом клирик Покровского Хотькова монастыря

https://static.news.ru/photo/5afe77d8-8ddc-11ea-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: khotkovmonastery.ru

Клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков умер от осложнений, которые сформировались на фоне коронавируса.

По данным пресс-службы монастыря, клирик скончался 3 мая на 66-м году жизни. Он «усердно послужил Русской православной церкви», а также: воспитал пять детей и девять внуков.

Отец Евгений был горячо любимым пастырем для сестёр и прихожан монастыря, всегда глубоко и с участием входил в проблемы обители, поддерживал паству во всех сложностях жизни, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве патриарх Кирилл отстранил настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря за нарушение правил богослужения, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции.