Патриарх Кирилл отстранил от работы нарушившего карантин клирика

https://static.news.ru/photo/3d4ee12c-8d33-11ea-8f86-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Владимир Чувикин Фото: перервинский-монастырь.рф

В Москве патриарх Кирилл отстранил настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря за нарушение правил богослужения, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Речь идёт о ректоре Перервинской духовной семинарии протоиерее Владимире Чувикине.

Протоиерей Владимир Чувикин в связи с нарушением данных мной указаний относительно порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения отстраняется от управления вышеуказанным патриаршим подворьем до выяснения всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии.

Упомянутые церковные службы должны были проходить без прихожан. Ранее сообщалось, что нарушители правил будут привлекаться к ответственности, включая предание церковному суду.

COVID-19 подтверждён у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие. Несколько священнослужителей скончались.