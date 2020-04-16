У 24 клириков Московской епархии обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/a2da79fe-7ffd-11ea-9d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии и пяти насельников монастырей. Об этом сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков, которые несут своё послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Ещё у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы инфекции, но диагноз не подтверждён, — говорится в сообщении Теlegram-канала группы.

Кроме того, коронавирус выявили у пяти насельников монастырей, не состоящих в священном сане, ещё у четырёх есть симптомы этой инфекции.

Ранее сообщалось, что COVID-19 подтверждён у 18 священников Московской епархии. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля проходят без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.

Как писал NEWS.ru, федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу в храме Христа Спасителя в прямом эфире.