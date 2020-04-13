У 18 священников и монахов Московской епархии подтвердился коронавирус

https://static.news.ru/photo/f5d56844-7d91-11ea-9b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии. Ещё у 21 представителя духовенства есть симптомы COVID-19.

Такие данные приводит Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В публикации перечисляются церкви, где служат заболевшие.

Это храмы иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово, храм Живоначальной Троицы в Свиблово, храм Георгия Победоносца в Коптево, Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Высоко-Петровский и Донской монастыри и Марфо-Мариинская обитель.

Ранее сообщалось, что храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском возобновил работу. Он был закрыт после обнаружения коронавируса у священника Виктора Волкова. В помещениях церкви провели дезинфекцию.

За прошедшие сутки в 62 регионах РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. По данным оперативного штаба на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.