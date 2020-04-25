Ещё один клирик Елоховского собора в Москве скончался от коронавируса

По предварительным данным, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. 21 апреля умер настоятель Елоховского кафедрального собора Москвы Александр Агейкин. Ему было 48 лет.
Как писал NEWS.ru, COVID-19 подтверждён у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие.