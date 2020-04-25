Ещё один клирик Елоховского собора в Москве скончался от коронавируса

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Начальника одного из отделов Минобороны ограбили в Новой Москве. ЧП произошло в посёлке Десёновское. 67-летнего военного били молотком, чтобы узнать, где он хранит деньги и драгоценности.

Как сообщает Lenta.ru, всё произошло около четырёх часов утра 25 апреля. Военный проснулся от шума. Возле входной двери в дом его ожидали трое злоумышленников с чёрными медицинскими масками на лицах....