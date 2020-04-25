Происшествия

Ещё один клирик Елоховского собора в Москве скончался от коронавируса

15:09, 25 апреля 2020 25
Фото: Ded egor/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Русской православной церкви подтвердили смерть клирика Богоявленского кафедрального собора в Елохове протодиакона Евгения Трофимова.

Это правда, — сообщил источник РИА Новости.

По предварительным данным, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. 21 апреля умер настоятель Елоховского кафедрального собора Москвы Александр Агейкин. Ему было 48 лет.

Как писал NEWS.ru, COVID-19 подтверждён у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников. Список церквей, где они служат, включает храмы Симеона Столпника за Яузой, Андрея Первозванного в Метрогородке, Вознесения Господня на Гороховом Поле, Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, Спаса Нерукотворного Образа в Перово и другие.

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