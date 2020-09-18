Умер ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов

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Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72 году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть.

Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. Как сообщает РЕН ТВ, состояние артиста ухудшилось при попытке его транспортировки в другую больницу.

Борисов в 2000 году получил звание заслуженного артиста России. Он снимался в сериале «Обручальное кольцо».

Как писал NEWS.ru ранее, известный советский боксёр, тренер и арбитр Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Федерация бокса России. За свою профессиональную карьеру с 1974 по 1981 год Горстков провёл 228 боёв, в числе которых показательные бои с чемпионом мира Мохаммедом Али. С легендой бокса он встречался на ринге в 1978 году.