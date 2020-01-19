Бывший участник команды Клуба весёлых и находчивых (КВН) «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался в Москве. Об этом сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.
Причиной смерти стал острый лимфобластный лейкоз. Об этом сам бывший кавээнщик
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10 сентября 2018 мне поставили диагноз ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ. 12 сентября 2018 подтвердили ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ. Сейчас я в краевом Онкологическом диспансере г. Ставрополя. Меня уже готовы принять в Москве для дальнейшего срочного дообследования и лечения. Со мной сейчас рядом моя семья, близкие помогают как могут. Нам нужна ваша ПОМОЩЬ Будем благодарны если вы не останетесь безучастными в моей судьбе! Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьёй, видеть как растёт дочка! Номер карты 5469600025161118 (Карта моей супруги Оли) Деньги можно перечислить по номеру тел 89283020408 (Сбербанк онлайн) получатель Ольга Сергеевна Г. (Супруга) Также открыт счёт в Сбербанке номер 42307810160096500475 Заранее низкий поклон КАЖДОМУ из вас . На сегодняшний день решается вопрос о моей транспортировке на лечение в Москву. Но не так всё просто Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка или на реанимобиле с бригадой врачей или иной безопасный для здоровья способ. Это будет известно в ближайшие дни. Далее дообследование и лечение в Москве. Простите, что не могу отвечать всё время на звонки, потому что я под капельницами и часто сплю, сдаю анализы или с врачами. Для звонков и вотсап сообщений лучше номер моей супруги Оли 89283020408. Она старается успевать всем отвечать Я тоже слушаю все голосовые сообщения в вотсап, спасибо за слова поддержки!!! . Мои дорогие Клиенты! Простите, что я не смогу провести мероприятия в ближайшие месяцы. Я постараюсь поставить вместо себя хорошие Замены! Спасибо Коллегам за то, что помогаете в этом вопросе. Спасибо каждому за моральную поддержку и финансовую и помощь! Я поправлюсь! Обещаю!!!
Мы виделись после Нового года. Я зашёл в палату и понял, что это — последний раз. И он понял это, —
поделилсяв Facebook воспоминаниями Мелик-Гусейнов.
После той встречи, по его словам, идя по больничному коридору, он «кусал губы и злился» оттого, что не удаётся перехитрить смерть.
Он особо отметил, что его товарищ ушёл из жизни в праздник Крещения. Гайдукову было 36 лет.
Команда «Город Пятигорск» — чемпион Высшей лиги КВН 2013 года.
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