https://static.news.ru/photo/f40d0a34-3ac1-11ea-8e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: timurwedding/instagram.com

Бывший участник команды Клуба весёлых и находчивых (КВН) «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался в Москве. Об этом сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.

Причиной смерти стал острый лимфобластный лейкоз. Об этом сам бывший кавээнщик писал в Instagram ещё в сентябре 2018 года.

Мы виделись после Нового года. Я зашёл в палату и понял, что это — последний раз. И он понял это, — поделился в Facebook воспоминаниями Мелик-Гусейнов.

После той встречи, по его словам, идя по больничному коридору, он «кусал губы и злился» оттого, что не удаётся перехитрить смерть.

Он особо отметил, что его товарищ ушёл из жизни в праздник Крещения. Гайдукову было 36 лет.

Команда «Город Пятигорск» — чемпион Высшей лиги КВН 2013 года.

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