Умер седьмой насельник Троице-Сергиевой лавры. Иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от осложнений из-за двухсторонней пневмонии.
Отец Поликарп скончался от осложнений, вызванных запущенной двухсторонней пневмонией, — сообщается в Telegram-канале лавры.
Ранее от коронавирусной инфекции скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин). Кроме того, 14 мая не стало иеромонаха Модеста (Панченко).
Как писал NEWS.ru, один из старейших священнослужителей Москвы, почётный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкино протоиерей Николай Дятлов умер 18 мая на 88-м году жизни.
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