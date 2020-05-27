Общество

Умер седьмой насельник Троице-Сергиевой лавры

21:52, 27 мая 2020 27
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Умер седьмой насельник Троице-Сергиевой лавры. Иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от осложнений из-за двухсторонней пневмонии.

Отец Поликарп скончался от осложнений, вызванных запущенной двухсторонней пневмонией, — сообщается в Telegram-канале лавры.

Ранее от коронавирусной инфекции скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин). Кроме того, 14 мая не стало иеромонаха Модеста (Панченко).

Как писал NEWS.ru, один из старейших священнослужителей Москвы, почётный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкино протоиерей Николай Дятлов умер 18 мая на 88-м году жизни.

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