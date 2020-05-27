Умер седьмой насельник Троице-Сергиевой лавры

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В разгар пандемии коронавируса богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в мае частота перелетов частных самолетов между Россией и Европой выросла почти в два раза по сравнению с апрелем — с 61 до 107. Это может быть связано...