Умер один из создателей НИУ ВШЭ Любимов

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Заместитель научного руководителя Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), один из создателей Вышки Лев Любимов умер в возрасте 84 лет.

Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внёс бесценный вклад в её развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета, — говорится в сообщении на сайте НИУ ВШЭ.

С 1995 года Любимов являлся первым проректором университета, а с 2006-го — заместителем научного руководителя. Кроме того, он создал региональные кампусы ВШЭ в Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге.

Сотрудники университета выразили соболезнования родным и близким Любимова. О дате и месте прощания с заслуженным профессором ВШЭ сообщат позже.