Умер классик советской фотографии Владимир Лагранж

Российский фотограф и фотожурналист Владимир Лагранж скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook основатель галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

Грустные вести бегут за нами и никак не отпускают. Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушёл, — написала Григорьева-Литвинская.

О причинах смерти не сообщается

Лагранжа называли «фотографом оттепели», которому удалось рассказать об эпохе новым выразительным языком. По словам коллег, все его работы были пропитаны любовью и добротой к героям, людям.

Владимир Лагранж родился в Москве в 1939 году. С 1953 по 1963 год работал в фотохронике ТАСС, до 1989 года был специальным корреспондентом журнала «Советский Союз». Также сотрудничал с журналом «Родина» и московским бюро французского агентства Sipa Press.

Фотоработы Лагранжа публиковали многие советские и зарубежные издания.