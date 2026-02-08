Умер экс-депутат Госдумы Курочкин

Бывший член Совета Федерации и экс-депутат Государственной думы Виктор Курочкин умер в Чите, сообщил ТАСС его сын Алексей. Прощание пройдет 11 февраля в Чите.

Папа умер вечером 7 февраля. В последнее время он занимался изучением истории края, много времени проводил в архивах. В декабре у него вышло второе издание книги «Серебряный Газимур», — сказал Алексей Курочкин.

Карьера Курочкина началась с работы корреспондентом газеты «Путь Ленина» в Чернышевском районе в 1975 году. Затем, в 1982 году, он занял должность заместителя редактора, а позже стал редактором газеты «Даурская новь» в Борзинском районе.

В 1985 году он перешел на работу редактором областной молодежной газеты «Комсомолец Забайкалья». В период с 1991 по 1995 год он занимал пост редактора «Народной газеты» в Чите. В 1993 году избран в Совет Федерации первого созыва, в 1995 году избран депутатом Государственной думы второго созыва.

