https://static.news.ru/photo/66e594be-e512-11e9-8af7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Когда нам восемнадцать...» Фото: А. Чепрунов/РИА Новости

Актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и писатель Игорь Пушкарёв скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощальная панихида состоится 3 октября в 11:00 в конференц-зале Дома кино. Похороны пройдут на Хованском кладбище, — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

В творческой биографии Пушкарёва более 70 киноролей. Наибольшую известность и любовь зрителей ему принёс фильм «А если это любовь?». Он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в ленте «Самые первые», многим запомнился по киноработам в «Удивительных приключениях Дениса Кораблёва», «Живых и мёртвых» и «Рябиновом вальсе».

Как писал News.ru, популярный чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер на 81-м году жизни. В последнее время он страдал от острой лейкемии и находился на амбулаторном лечении в одной из пражских больниц. Проблемы со здоровьем у самого известного чешского исполнителя популярной музыки начались ещё в 2016 году. Однако это не помешало ему в прошлом году выпустить свой последний альбом под названием Ta Pravá.