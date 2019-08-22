На 89-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке.
В Дальневосточном отделения РАН сообщили, что учёный скончался 20 августа после продолжительной болезни. Академик Федотов будет похоронен 23 августа в Москве, уточнят
Федотов возглавлял единственный в мире специализированный Институт вулканологии с 1971 по 2004 годы. Он внёс большой вклад в исследования сейсмичности Курило-Камчатской дуги и разработку методик долгосрочного прогноза землетрясений, отмечают в институте.
Как ранее писал News.ru, Российский академик, на 88-м году жизни скончался директорастрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашёв .