https://static.news.ru/photo/99343f6a-c488-11e9-a149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauchdpa/Global Look Press

На 89-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке.

В Дальневосточном отделения РАН сообщили, что учёный скончался 20 августа после продолжительной болезни. Академик Федотов будет похоронен 23 августа в Москве, уточнят ТАСС .

Федотов возглавлял единственный в мире специализированный Институт вулканологии с 1971 по 2004 годы. Он внёс большой вклад в исследования сейсмичности Курило-Камчатской дуги и разработку методик долгосрочного прогноза землетрясений, отмечают в институте.

Как ранее писал News.ru, Российский академик, на 88-м году жизни скончался директорастрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашёв .