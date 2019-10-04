Стоимость авиабилетов на зарубежные направления в новогодние праздники резко увеличится в ноябре. Больше всего подорожают перелёты в Японию.
Куда и насколько вырастут цены, специалисты спрогнозировали на основе анализа динамики увеличения стоимости в прошлом году, передаёт «
Возглавившая список Страна восходящего солнца отметится ростом в 30%. На 25% прибавят в цене билеты в Тунис. На 20% вырастут цены на авиаперелёты в Швецию.
В пределах 15% станут дороже билеты в Таиланд, Италию и Армению. На 10% — в Германию, Францию, Испанию, на Мальту и в США.
Ранее News.ru сообщал, что средняя стоимость авиабилетов на внутренних рейсах в России за восемь месяцев выросла на 5,9%. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что причина такого подорожания кроется в возросшем спросе на них.
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