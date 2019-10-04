https://static.news.ru/photo/c743ac8c-e81a-11e9-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tania Cagnoni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоимость авиабилетов на зарубежные направления в новогодние праздники резко увеличится в ноябре. Больше всего подорожают перелёты в Японию.

Куда и насколько вырастут цены, специалисты спрогнозировали на основе анализа динамики увеличения стоимости в прошлом году, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на представителя сервиса поиска билетов Aviasales. В среднем, уверены эксперты, подорожание составит 18%.

Возглавившая список Страна восходящего солнца отметится ростом в 30%. На 25% прибавят в цене билеты в Тунис. На 20% вырастут цены на авиаперелёты в Швецию.

В пределах 15% станут дороже билеты в Таиланд, Италию и Армению. На 10% — в Германию, Францию, Испанию, на Мальту и в США.

Ранее News.ru сообщал, что средняя стоимость авиабилетов на внутренних рейсах в России за восемь месяцев выросла на 5,9%. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что причина такого подорожания кроется в возросшем спросе на них.