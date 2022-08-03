Украинский боксер назвал россиян братским народом «Матч ТВ»: украинский боксер Невеселый назвал россиян братским народом

Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Украинский боксер Виталий Невеселый в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал россиян братским народом. Комментируя высказывания украинских спортсменов, называющих «всех россиян орками», борец подчеркнул, что у него много друзей из РФ и он не позволяет себе такое общение.

Мы братские народы, у меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не сможем себе позволить такое отношение друг к другу, — сказал Невесёлый.

Спортсмен в настоящее время разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ). Он считает, что на родине его могут лишить не только спортивных званий, но и жизни. Невеселый рассказал, что в феврале ему чудом удалось выбраться из Киева благодаря эвакуационным поездам, в которых не спрашивали паспорта.

Конечно, моей жизни угрожает опасность. Они уже знают, что я нахожусь в Северодонецке, в соцсетях предлагают меня выхватить и вывезти на Украину, поэтому есть прямая угроза жизни, — добавил боксер.

В середине июня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что представители Украины будут бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян и белорусов. Отмечалось, что это правило будет действовать даже в случае выступление спортсменов из РФ и Белоруссии под нейтральным флагом.