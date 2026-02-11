Зимняя Олимпиада — 2026
Украинские спецслужбы оказались причастны к покушению на Алексеева

СК: украинские спецслужбы могли участвовать в покушении на генерала Алексеева

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Следствие не исключает причастности украинских спецслужб к покушению на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил следователь в суде. В среду 11 февраля Замоскворецкий суд Москвы избрал пособнику Виктору Васину меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

В состав организованной группы входили в том числе лица, являющиеся, предположительно, сотрудниками спецслужб Украины, — заявил следователь.

Также появилась информация, что Виктор Васин действовал по террористическому мотиву. Следствие считает, что он арендовал киллеру квартиру и предоставлял ему проездные билеты.

Ранее главный исполнитель покушения Любомир Корба признал вину в преступлении. Правоохранители провели с ним необходимые следственные действия.

Покушение произошло утром 6 февраля, когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, предварительно, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления.

