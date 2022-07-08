Украинские спецслужбы начали распространять фейки против журналистов России «Известия» обвинили украинские спецслужбы в распространении фейков против российских журналистов

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«Известия» сообщили о том, что украинские спецслужбы на фоне поражений в Донбассе начали распространять фейки против российских журналистов. Как сообщается на странице издания в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), объектом одного из таких фейков стала съемочная группа военкора «Известий» Валентина Трушнина, которую обвинили в рассекречивании позиций российской армии и гибели военнослужащих.

Как сообщается, 30 июня съемочная группа Трушнина работала в районе Горловки с отдельным танковым батальоном «Дизель», состоящим из бойцов ДНР. Танки нанесли удар по украинским позициям и вернулись в часть вместе с журналистами. После этого в Telegram-канале журналиста Русской службы BBC (СМИ, исполняющее функции иноагента) Ильи Барабанова появилось заявление от имени солдатских матерей, сообщивших, что после репортажа Трушнина российские позиции якобы были обстреляны со стороны ВСУ, в результате чего якобы погибли пятеро военнослужащих из Астрахани, еще трое пострадали. Авторы обращения потребовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. Впоследствии пост Барабанова был удален.

При этом, как отмечает издание, военные из России вообще не участвовали в действиях в тот день, а сам документ носит признаки фальсификации. Так, в дате на обращении рядом с 2022 годом вместо буквы «г.» стоит «р.» («рок» или «год» на украинском). А имя главы астраханского «Комитета солдатских матерей» написано с ошибкой — Асила вместо Асыла (Дихтярь).

Совокупность этих фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против военкора «Известий», который известен не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс, — сказано в сообщении «Известий».

Ранее Госдума одобрила поправку, дающую «право на ошибку» для российских медиа в случае публикации фейка. В случае первого нарушения у СМИ могут приостановить лицензию на срок до трех месяцев или до устранения самого нарушения. Если нарушение совершается повторно, то срок приостановки лицензии увеличивается до полугода. При этом лицензию СМИ могут признать недействительной, а действие лицензии на вещание могут прекратить на основании требования прокурора.