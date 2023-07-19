ГУР Украины взяло на себя ответственность за пожар на полигоне в Крыму Глава разведки Буданов заявил, что пожар в Крыму стал результатом операции ГУР и ВСУ

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на складе боеприпасов в Крыму — это результат операции ГУР и ВСУ. В своем Telegram-канале он отметил, что данные о дислокации склада ВСУ передавали местные жители.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Из зоны, прилегающей к полигону планируется эвакуировать более двух тысяч человек. Эвакуация проводится из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона. Людям придется покинуть свои дома примерно на сутки.

Также из-за пожара перекрыта трасса «Таврида». Автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Проехать они могут по районам Первомайского и Старого Крыма. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.