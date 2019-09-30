https://static.news.ru/photo/1e759e8a-e3c4-11e9-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Graschenkov/Global Look Press

Россиянам, которые намеренно не ставят в известность военкомат о смене места жительства или работы, чтобы уклониться от службы в армии, придётся заплатить серьёзный штраф.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, в настоящее время прорабатывается вопрос повышения штрафов за данное нарушение.

Он подчеркнул, что сумма может вырасти в шесть раз. На данный момент минимальный штраф составляет 500 рублей.

Как отметил Бурдинский, уклонисты в основном скрываются от военных комиссаров либо не приходят в военкомат по повестке, потому что не видят причин для службы в армии, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу счёл возможным отменить обязательный призыв на военную службу. Однако это решение он правильным не считает, поскольку служба по призыву, по его мнению, — одна из эффективных форм военной подготовки граждан.