https://static.news.ru/photo/1bffa5ea-4505-11ea-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Домодедовский городской суд Мособласти отправил на два месяца под домашний арест пассажирку, угрожавшую взорвать самолёт рейса Симферополь — Москва, Антонину Полодиянцеву. ЧП произошло в аэропорту Домодедово.

В отношении Полодиянцевой Антонины Викторовны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, — цитирует судью агентство ТАСС.

Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово 30 января 2020 года. Гражданка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований. Её задержали на борту.

Знакомые женщины говорили, что у неё были психологические проблемы. По их словам, она могла расплакаться без причины и впадала в истерики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики получили результаты анализов угрожавшей взорвать летевший из Симферополя в Москву самолёт Антонины Полодиянцевой. В её крови не нашли наркотических веществ или алкоголя.