Уголовное дело заведут на семью, скрывавшую беглецов из ИВС

Супружескую пару, которая на съёмной квартире в Подмосковье скрывала беглых заключённых из истринского ИВС, ждёт уголовное преследование. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина и женщина не участвовали в организации побега, а только помогли сбежавшим укрыться. Однако это подпадает под статью 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Отмечается, что владелица квартиры рассказала, что сдаёт её семейной паре из Молдавии с 2017 года. Никто из соседей на квартирантов не жаловался. Пьяными они замечены не были. Сама женщина проживает в Саратовской области. Известно, что квартиросъёмщики работали на стройке в подмосковном Серпухове.

Ранее сообщалось, что беглецы из истринского ИВС могут получить до пяти лет колонии каждый «в нагрузку» к основным срокам. Так же от них будут требовать сведений, где искать остальных участников побега.

Ночью 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро заключённых. Вместе с Александром Мaвриди, которого обвиняют в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Мaругова, ушли в бега Александр Бутнару, Иван Цуркану, Николай Тетеря и Денис Грозaву.

Ранее в Сети появилось видео задержания силовиками двух сбежавших из ИВС в Истре. Грозаву и Цуркаву скрывались в съёмной квартире в Подольске.